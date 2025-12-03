È la meta preferita dagli influencer italiani | In inverno vanno tutti qui: divertimento e relax in un luogo solo

È la meta preferita dagli influencer italiani in inverno: qui si concentrano divertimento e relax in un unico luogo.

Ogni anno, con l’arrivo del freddo, i profili social degli influencer italiani iniziano a riempirsi sempre delle stesse immagini: neve candida, vasche fumanti a cielo aperto, colazioni in camera con vista sulle montagne e scenografie perfette per le stories. Non è un caso: da qualche stagione, una destinazione invernale tutta italiana è diventata il loro punto di riferimento, un luogo dove è impossibile scattare una foto che non sembri uscita da una campagna pubblicitaria.

Qui sembra che ogni dettaglio sia stato pensato per finire su Instagram o TikTok: letti affacciati sui ghiacciai, pontili panoramici, luci calde nella neve, piscine a filo bosco. Non parliamo del solito hotel di montagna, ma di un resort costruito attorno all’idea di esperienza di coppia: romanticismo spinto al massimo, scenografie spettacolari e quell’equilibrio tra relax totale e divertimento serale che piace così tanto alle nuove generazioni.

Il bello è che non serve volare alle Maldive o in Lapponia: questa meta è a poche ore d’auto da molte grandi città del Nord Italia, incastonata tra boschi, neve e impianti sciistici tra i più famosi del Paese. È proprio questa combinazione – montagna vera, servizi di lusso e paesaggi da fiaba – ad aver acceso i riflettori di chi vive di contenuti e viaggi sponsorizzati.

Lo chalet più “instagrammabile” d’Italia: dove vanno davvero gli influencer

La località di cui tutti parlano è lo Chalet al Foss, a Vermiglio, nel cuore della Val di Sole in Trentino. Un vecchio albergo trasformato in resort di lusso che, grazie a una strategia studiata nei minimi dettagli, ha superato quota 1,2 milioni di follower sui social, diventando una delle strutture più seguite d’Europa. Qui ogni ambiente è stato progettato per essere fotogenico: stanze con vetrate enormi, terrazze panoramiche, angoli romantici pensati apposta per foto e proposte di matrimonio.

Non mancano i dettagli “da film” che hanno fatto esplodere la popolarità del posto: colazioni con gli alpaca, letti riscaldati immersi nella neve, case sull’albero, piscine tra i monti piene di petali di rosa, cene nel bosco illuminate solo da candele e lanterne. È il paradiso dei “marry me moments”, ma anche di chi vuole semplicemente un weekend in cui alternare spa, neve e foto da urlo senza doversi preoccupare di altro.

Quanto costa vivere il sogno (e perché piace così tanto)

Un soggiorno allo Chalet al Foss non è esattamente alla portata di tutte le tasche: a seconda del periodo e della tipologia di camera, si va indicativamente da circa 400 euro a notte fino a oltre 2.700 euro per le suite più esclusive. Prezzi da struttura di lusso, compensati però da un pacchetto completo che mette insieme spa, ristorazione di alto livello, esperienze personalizzate e un livello di cura dei dettagli che raramente si trova altrove.

La zona, tra Val di Sole e Passo del Tonale, aggiunge tutto ciò che serve per completare il quadro: piste da sci, ciaspolate, panorami alpini perfetti e la possibilità di arrivare comodamente sia da Milano che da Venezia. È qui che, ogni inverno, gli influencer italiani si danno appuntamento per contenuti e vacanze, trasformando questo angolo di Trentino nella meta dei sogni di chi sogna un weekend dove divertimento, relax e foto perfette convivono nello stesso identico luogo.