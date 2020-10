Edilizia scolastica, stanziati quasi due milioni di euro

Edilizia scolastica, a Como procede il programma di adeguamento degli edifici. Mercoledì scorso infatti la giunta comunale ha approvato i documenti di fattibilità per alcuni interventi nelle aule, nei refettori e negli spazi comuni quantificati in circa 1,5 milioni di euro, che riguarderanno diverse scuole comunali e asili nido.



In particolare, interessate dai lavori saranno le scuole dell’infanzia di via Palma e via Volta, le primarie di via Sinigaglia, di via XX Settembre, di via Isonzo, di via Montelungo e di via Interlegno, ed infine la secondaria di primo grado e la palestra di via Magenta.

Per quanto riguarda invece l’istituto di via Friuli a Tavernola è stato approvato il documento di fattibilità per il rifacimento completo degli impianti elettrici, all’interno e all’esterno, e dell’area sportiva adiacente, per un importo complessivo di circa 416 mila euro.