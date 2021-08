Emergenza Cinghiali, Orsenigo (Pd): «Niente risorse dalla maggioranza in Regione»

Emergenza cinghiali: intervento del consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo che critica la maggioranza dopo un voto in aula. «Mai come nel 2020 e 2021 la presenza di cinghiali nella nostra provincia si è fatta sentire, con danni alle colture per centinaia di migliaia di euro – dice Orsenigo – Per supportare i nostri agricoltori ho chiesto che Regione Lombardia stanziasse delle risorse adeguate per risarcire chi è stato danneggiato dagli ungulati. Ma la maggioranza di centrodestra ha votato contro il mio ordine del giorno al bilancio». Il contrasto al fenomeno, aggiunge Orsenigo, non avviene solo con l’abbattimento degli esemplari, ma «passa anche dal fornire al territorio gli strumenti per gestire la presenza degli ungulati».