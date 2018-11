Enduro Junior, trionfo iridato degli azzurri. La gioia del comasco Balboni

Una grande gioia per lo sport italiano e per il comasco Andrea Balboni. L’Italia del motociclismo ha infatti conquistato il titolo di campione del mondo Enduro Junior a squadre, oltre che un ottimo 3° posto nel World Trophy. Una vittoria giunta a Vina del Mar, in Cile, durante la Sei Giorni di Enduro. Dello staff tecnico azzurro fa parte anche Balboni, che è preparatore dei piloti, che segue per tutto l’anno. Egli stesso è stato motociclistica con ottimi i risultati nel motocross e nell’Enduro con i colori del Motoclub Intimiano e in Nazionale.