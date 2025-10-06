Erba, colpo di scena in Comune: la Lega rinuncia a un assessorato e fa risparmiare i cittadini

La crisi politica e l’addio a Farano ad Erba. La maggioranza resta unita attorno al sindaco Caprani e va avanti senza un assessore.

Tutto è iniziato ad agosto, quando il sindaco di Erba, Mauro Caprani, ha revocato l’incarico all’assessore Paolo Farano (Fratelli d’Italia).

Vaga la motivazione della revoca contenuta nell’ordinanza, attribuita al venir meno dei “presupposti per una proficua e serena collaborazione con l’Arch. Paolo Farano all’interno della Giunta Comunale“.

Alla base di quello che a tutti gli effetti è un divorzio politico. sembrerebbe che in realtà ci sia il voto contrario alla variante del progetto di riqualificazione di Corso XXV Aprile espresso da Farano in Giunta.

L’ex assessore Farano aveva detto: “Il gruppo politico di Fratelli d’Italia non ha mai nascosto la sua contrarietà al progetto di via XXV Aprile, è sempre stato favorevole alla riqualificazione di quel tratto di strada, salvo verificare i flussi veicolari conseguenti sulle altre vie centrali. Sono stati raccolti pareri di molti negozianti “sofferenti” che, con l’eliminazione di tutti i parcheggi, temono il peggio. Da parte mia, avevo elencato in riunione di maggioranza una serie di perplessità a iniziare dal ping pong, gli stendardi con le scritte delle frazioni. L’eccessiva ricchezza di elementi decorativi, scritte, targhe inserite nei marciapiedi, fioriere, panche, fiori, arbusti, piante di cipressi, di gelsi, di oleandri la pavimentazione in cemento lavato di colore giallo. Avrei preferito un progetto più semplice con pista ciclopedonale, alberi d’alto fusto (di una sola essenza ) fioriere e parcheggi almeno per carico e scarico. Avrei compreso, in un ottica di coerenza e continuità, anche la progettazione della parte verso il passaggio a livello e la parte verso il monumento ai caduti, chiaramente da realizzare in fasi successive”.

L’appoggio di Salvini

Secondo gli equilibri politici, la poltrona vacante sarebbe spettata alla Lega, ma il capogruppo Eugenio Zoffili ha scelto di non rivendicarla. Ha motivato la decisione dicendo che preferiscono non gravare ulteriormente sulle casse pubbliche. “Va bene così, risparmiamo uno stipendio agli erbesi”.

Una scelta politica ma anche simbolica, confermata durante la prima riunione della nuova maggioranza, composta da Forza Italia, Lega e le liste civiche Il Buonsenso e Erba prima di tutto, con il sostegno dichiarato del vicepremier Matteo Salvini.

Una giunta più snella ma compatta

La nuova maggioranza continua con la sua progettualità. Il sindaco Caprani ha preso temporaneamente in carico tutte le deleghe lasciate da Farano.

Ovviamente, si valuta una redistribuzione tra gli attuali assessori e consiglieri degli incarichi vacanti.