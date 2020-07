Escursione a Canzo con le guide alpine

Sono tante in agosto le occasioni per scoprire le montagne e le foreste del nostro territorio con le escursioni gratuite delle Guide alpine e degli Accompagnatori di media montagna della Lombardia. In tutto sono in programma ben 13 appuntamenti aperti a tutti e adatti anche alle famiglie con bambini di età superiore ai 10 anni. Per sabato 1° agosto, appuntamento al Sasso Malascarpa presso Canzo, cima calcarea dove si possono ammirare fenomeni carsici di superficie. Partenza dalla località Gajum dalle 9.30, info al 347.261.15.17.