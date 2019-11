Esordio casalingo per la Briantea84

“Prima” di campionato nella serie A di basket paralimpico per la Briantea84 Cantù. Oggi alle 20.30 i vicecampioni d’Italia attendono a Meda la Dinamo Lab Banco di Sardegna.



Proprio stasera un’importante novità per il debutto della UnipolSai nel torneo di serie A Fipic, Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina.

Da oggi sarà infatti allestita al PalaMeda la “tribuna stampa Daniele Redaelli” – organizzata per tutte le gare casalinghe dei biancoblù – intitolata alla memoria dello storico giornalista scomparso il 31 dicembre 2017 che per oltre quarant’anni ha dedicato la sua vita alla Gazzetta dello Sport. Un amico di Briantea84 che si è sempre battuto per gli ideali della società canturina.



«Mi emoziona dopo tutto quello che ha fatto per noi, è il minimo che possiamo fare per continuare a ricordarlo» ha detto il presidente Alfredo Marson.