Esordio in A per Colombo: sarà il quarto uomo in Cagliari-Spezia

Dopo la direzione in Coppa Italia di Sampdoria-Alessandria (3-2 per i blucerchiati) arriva subito l’esordio in serie A per l’arbitro comasco Andrea Colombo. Il direttore di gara sarà il Quarto uomo nella sfida tra Cagliari e Spezia in calendario lunedì 23 agosto alle 18.30 in Sardegna.

L’annuncio è stato dato oggi al momento delle designazioni per la prima gara del campionato 2021-2022. L’arbitro comasco è stato appena promosso alla Can di serie A e B.

Il 31enne di Lipomo aveva preso parte al raduno degli arbitri a Sportilia, poi aveva diretto l’amichevole Cittadella-Trento e, come detto, Sampdoria-Alessandria in Coppa Italia.