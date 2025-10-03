Esselunga manda al manicomio Unieuro: a 17€ l’elettrodomestico più amato dagli italiani | Svendita totale

Esselunga e il nuovo elettrodomestico che manda tutti in tilt, costa solo 17 euro: ecco di che si tratta, tutti i dettagli

Ultimamente i lettori diventano sempre più appassionati agli acquisti di alcuni oggetti che possono fare la differenza nella cucina del nostro appartamento e, insieme ad essi, i supermercati a cui i lettori che ci seguono sono affezionati, possono sicuramente sorprendervi puntando sempre alla parola magica che ad oggi conta: il risparmio. Proprio per questo, abbiamo deciso di sorprendervi con un nuovo oggetto ad un prezzo stracciato venduto proprio da Esselunga: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Oggigiorno, per via della crisi economica, i lettori puntano a cercare sempre un modo e un metodo per fare la spesa che ci permette di risparmiare non perdendo di vista la qualità dei prodotti in questione. Proprio per questo, è importantissimo avere sempre in bella vista l’organizzazione di ciò che si deve comprare, pianificare il tutto attraverso un block notes e, come consigliano gli esperti, andare con lo stomaco pieno, affinché non ci si distrae.

Queste sono prospettive che cambiano la nostra vita, o ci possono aiutare a fare meglio la spesa e a dare importanza a quello che potrebbe contare davvero. Bisogna certamente dire che vi sono alcuni supermercati che mettono al primo posto le richieste dei consumatori e, uno di questi è proprio Esselunga.

Abbiamo deciso di sorprendervi dandovi una chicca scontata di cui non ne potrete più fare a meno: andiamo a vedere insieme di che si tratta.

Esselunga e il prodotto che fa la differenza: di che si tratta

Ultimamente, i lettori amano confrontarsi con le offerte prima di scegliere quale supermercato fa al caso loro per la spesa quotidiana. Proprio per questo, attraverso un’analisi di Altroconsumo, tra le catene di supermercati preferite dei nostri lettori oltre Lidl ed Eurospin, rientra proprio Esselunga. Questa catena ha prodotti di qualità, rispetta l’ambiente e ha deciso di investire il tutto sull’ascolto del cliente, prima regola del marketing e della comunicazione.

Facendo sì che, con questo atteggiamento, una moltitudine di clienti possano scegliere questa catena rispetto alla concorrenza. Uno dei prodotti che di sicuro ognuno di noi merita di avere in casa è finito in sconto proprio nella catena Esselunga: stiamo facendo riferimento ad una bilancia da cucina digitale.

Caratteristiche del prodotto e prezzo

La bilancia da cucina a cui stiamo facendo riferimento è davvero completa perché possiede un display retroilluminato, portata massima fino a 3 kg e funzione della tara.

Il prezzo vi sorprenderà: 17,49 con uno sconto del 30%. Affrettati perché potrebbe finire subito.