Euripide al Gloria

Venerdì 12 novembre presso lo Spazio Gloria (via Varesina 72, ore 15.30) gestito da Arci Xanadu (che rilancia anche con un video la campagna “Manchi tu nell’aria” per l’acquisto della sala) andrà in scena “Troiane”, ultima produzione dei Fools che attualizza il classico euripideo mettendo al centro la figura femminile. A novembre parte infatti la tournée che porterà lo spettacolo fra Piemonte e Lombardia, toccando Torino, Milano, Mantova, Como, Pino Torinese e Moncalieri.