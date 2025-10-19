Eurospin e Lidl nel panico: arriva il supermercato più economico in assoluto in Italia | Con 20€ riempi 2 carrelli

Discount in difficoltà: questo nuovo convenience store sta facendo tremare tutti - correredicomo.it (freepik)

Tremate discount, è arrivato il colosso dei prezzi bassi e prodotti di qualità che riscrive le regole della spesa in Italia.

Un nuovo protagonista del risparmio che ha terrorizzato i giganti del discount. Migliaia di prodotti a meno di 2 euro che conquistano numerosi clienti ogni settimana.

Negli ultimi anni, l’attenzione nei confronti della spesa è sempre più pressante. I consumatori, sempre più attenti e selettivi, non si lasciano più sedurre da insegne o da scaffali scintillanti, ma cercano qualità e convenienza in un solo colpo.

I supermercati tradizionali, che fino a poco tempo fa dettavano legge con listini quasi proibitivi, ora si trovano a fronteggiare un lento ma inesorabile svuotamento dei corridoi. Al contrario, discount e conveniente store come Lidl, Eurospin, MD e Penny, registrano un’affluenza crescente.

Il pubblico tende a premiare chi riesce ad offrire un equilibrio tra prezzo basso e prodotti di qualità, ed è proprio quello che è accaduto nell’ultimo periodo. Parliamo della comparsa di un nuovo contendente che ha sconvolto il mercato. Un marchio che non si occupa principalmente di alimentari, ma che sta facendo tremare tutti i discount.

Il convenience store che sfida i giganti del low cost

Il suo nome è Action ed è il colosso olandese che ha letteralmente rubato il cuore dei consumatori italiani. Sono circa 6.000 i prodotti a prezzi inferiori ai 2 euro, presenti nello store. Un modello di business che ruota intorno alla varietà, con un assortimento che cambia ogni settimana e che spinge milioni di clienti a tornare per scoprire le novità sugli scaffali. Secondo le stime di mercato, Action riesce a registrare la presenza di circa 19 milioni di clienti in tutta Europa ogni sette giorni.

Dai cosmetici agli accessori per la casa, dai giocattoli agli articoli per il fai da te, ogni prodotto risponde alla stessa logica: costo minimo, valore massimo. E’ proprio questo mix a far tremare i giganti come Lidl, Eurospin e tutti tradizionali discount, costretti ora a difendersi.

Il futuro dei discount in Italia

Lo scenario che si apre davanti al mercato europeo è quello di una doppia strada: da un lato Action potrebbe continuare a rappresentare una minaccia per i suoi competitor, conquistando quote di mercato sempre più ampie. Dall’altro, si profila l’ipotesi di una collaborazione strategica: un discount alimentare e Action che uniscono le forze per dare vira ad un superstore integrato, capace di soddisfare ogni esigenza dei consumatori, dal latte alla lampada da scrivania, dallo shampoo alle decorazioni natalizie.

Un ecosistema perfetto che potrebbe coprire l’intero perimetro del consumo quotidiano a prezzi incredibilmente accessibili. In un momento in cui i centri commerciali fanno fatica ad andare avanti, un ipermercato come quello ipotizzato in precedenza, potrebbe rappresentare il futuro della grande distribuzione.