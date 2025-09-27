Eurospin e MD tremano: arriva in Italia il supermercato più conveniente di sempre | Carrello pieno con 13 euro

Questo supermercato batte di gran lunga l’Eurospin e l’MD in fatto di economicità. È davvero conveniente e permette di risparmiare molto.

Nel panorama della spesa quotidiana, l’attenzione al risparmio è un elemento cruciale per le famiglie.

In questo contesto, l’Eurospin e l’MD si sono storicamente affermati come i “re della convenienza”, soprattutto per via della loro politica dei prezzi, che si basa principalmente sulla vendita di marche proprie e sulla riduzione dei costi operativi.

È una strategia che li rende estremamente popolari tra i consumatori attenti al portafoglio, offrendo un’alternativa concreta ai supermercati tradizionali.

La loro diffusione capillare e la vasta offerta di prodotti essenziale contribuiscono infatti a consolidare la loro reputazione di luoghi ideali per ottimizzare il budget familiare. Tuttavia adesso un supermercato sta prendendo il loro posto di “re della convenienza”. È lui il re.

Il nuovo “re della convenienza”

Anche i “re” possono essere detronizzati e la classifica 2025 di Altroconsumo ne è la prova. La classifica sui supermercati e ipermercati più convenienti ha decretato che il titolo di supermercato più conveniente non spetta all’Eurospin o all’MD, ma a un altro.

Questo supermercato è riuscito a offrire un livello di prezzi così bassi da garantire il risparmio massimo in città, dimostrando che la convenienza può superare i confini del solo format discount.

Altro che Eurospin e Md

Come spiega un articolo di “Ilfattoalimentare.it”, i dati di Altroconsumo indicano che, per una famiglia che decide di riempire il carrello, può risparmiare fino a 1.300 euro in un anno scegliendo questo supermercato. Questo risparmio è il risultato di un indice prezzi più basso rispetto a tutti gli altri concorrenti, inclusi i discount.

Questo supermercato si posiziona quindi ai vertici della classifica, dimostrando che anche i supermercati che offrono prodotti di marca possono essere convenevoli. L’Ipercoop Centro Borgo di Via Marco Emilio Lepido 184 ne è la prova. Riempendo il carrello con soli prodotti di marca può infatti far risparmiare tantissimo. Proprio per questo non si può che definire il “re della convenienza”.