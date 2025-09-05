Eurospin manda in fallimento il mercato delle calzature: “SCARPE A 5€” | Nemmeno nel 1950 costavano tanto

Ultime ore per la maxi offerta proposta dalla catena di discount Eurospin: queste calzature a 5€ stanno andando a ruba.

Anche questa vacanze estive si sono inevitabilmente concluse, e con esse non portiamo con noi solamente bei ricordi, scatti mozzafiato in riva al mare, conchiglie e sabbia da aspirare da zaini e valigie… ma anche una quantità di scarpe e indumenti ormai fuori uso.

Si sa, quando sfruttiamo all’eccesso indumenti e calzature, il turnover negli armadi diventa quasi imprescindibile, soprattutto in prospettiva del rientro al lavoro e dell’inizio delle scuole.

In particolare, sono i più piccoli ad aver accumulato la quantità maggiore di caduti di guerra: costumini sbrindellati, cappelli ormai inservibili e, soprattutto, sandali, scarpette e ciabattine forate, sporche e destinate alla pattumiera.

Ma se i costi del materiale didattico lievitano di anno in anno, Eurospin ha lanciato una maxi promozione autunnale che arriva in soccorso a milioni di famiglie: per vestire i vostri bambini vi basterà scucire una somma davvero modica: appena 5 euro!

Da Eurospin la promo autunnale per il benessere dei bimbi

Tra pochi giorni le scuole inizieranno a lavorare a pieno regime, dopo la prolungata pausa estiva. E i nostri bambini necessiteranno ovviamente di nuovi zainetti, astucci, set di penne, libri e grembiuli, per non parlare dei capi di abbigliamento.

Ogni genitore, in effetti, deve seguire pedissequamente in processi di crescita dei figli, facendo talvolta i patti con i loro nuovi bisogni emotivi, alimentari e sociali, e monitorando costantemente anche il loro guardaroba. I bimbi crescono, non c’è niente da fare, e ogni famiglia si ritrova spesso costretta a fronteggiare spese ingenti per accompagnarli nel percorso verso l’adolescenza e l’età adulta. Sappiamo però che il potere d’acquisto degli italiani è crollato vertiginosamente, soprattutto in seguito ai recenti eventi geopolitici di portata internazionale. Come può, quindi, una famiglia di umile estrazione reagire alla crisi? La risposta è sugli scaffali dei punti vendita Eurospin: con pochi euro potrete vestire i vostri figli e prepararli per la stagione più fredda dell’anno.

Le scarpette a 5€ da Eurospin

Dal 25 agosto al 7 settembre 2025, Eurospin propone sugli scaffali dei suoi punti vendita un ricco assortimento di pantofoline felpate per bimbi a tema Disney, da Topolino a Spiderman, a soli 4,99€.

La pantofole sono disponibile in varie taglie e fogge, ma occorre affrettarsi: rimarranno disponibili solo fino a esaurimento scorte. Le ciabattine da casa sono un alleato perfetto per proteggere i piedi dei vostri bambini dai primi freddi autunnali, e renderanno loro meno gravoso il ritorno ai compiti quotidiani: pronti a farne scorta?