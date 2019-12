Evento letterario al circolo “Sardegna” di Como

Aperitivo letterario venerdì 6 dicembre alle 19.15 al circolo “Sardegna” dei sardi di Como in via Isonzo 30. In programma una serata dedicata alla presentazione del libro “Il segreto dell’estofado de oro” che vedrà la presenza della sua autrice Renata Asquer e del moderatore Christian Mascheroni. Si tratta di un avvincente romanzo che parla di tradimenti, amore, passioni e del coraggio di una donna forte e determinata, una storia ambientata nei quartieri della Cagliari spagnola del Cinquecento (tra le botteghe dei pittori di Stampace, La Pola e Castello) e Genova, mentre il Mediterraneo è scosso della battaglia di Lepanto e che vede come protagonisti Rosaria, una donna che si ribella alle convenzioni che la società dell’epoca imponeva, un eroe della battaglia di Lepanto, un artista spagnolo, pittore e scultore, e un velo azzurro che veniva utilizzato come modello per l’estofado ( particolare tecnica decorativa per la realizzazione di immagini sacre su legno policromato, in cui la superficie intagliata viene ricoperta da uno strato di foglia d’oro zecchino su cui è applicato uno strato di bolo d’argilla che poteva avere dei colori dal rosso aranciato fino al marrone cupo). La scrittura brillante di Renata Asquer, la cura maniacale dei dettagli che con elegante semplicità è riuscita a ricreare l’atmosfera del tempo, ci fa amare Rosaria, che ha pagato a caro prezzo la sua scelta di libertà. A fine presentazione verrà effettuata una promozione di prodotti tipici sardi offrendo a tutti gli intervenuti un ricco rinfresco elaborato dallo Chef Nicola Urru.

Renata Asquer: di origini sarde per parte di padre, è nata a Varese.Da sempre appassionata di lettura e letteratura esordisce giovanissima con una serie di articoli letterari su giornali locali (La Prealpina, Il Corriere del Verbano) e dopo qualche tempo, grazie alla fortuita conoscenza della scrittrice Fausta Cialente, Premio Strega ’76 con “Le quattro ragazze Wieselberger” e grazie alla lettura del suo diario inedito, si cimenta con la biografia romanzata su questa scrittrice. Pubblica quindi (nel ’98), il primo libro con la Casa editrice Interlinea di Novara: “La triplice anima-vita di Fausta Cialente”. Nel 2002 pubblica un’antologia di racconti “ Memorie del labirinto”, con l’editore Manni di Lecce. Segue la biografia romanzata su Dino Buzzati: “La grande torre- vita e morte di Dino Buzzati”, con l’editore Manni; poi con lo stesso, nel 2004 il racconto lungo ambientato nel Salento: “Treni in transito”. Con la stessa Casa Editrice, nel 2006 pubblica il romanzo storico sulla vita di Isabella De Capua Gonzaga, (figlia di Antonicca del Balzo, illustre casata di Terra D’Otranto, nuora di Isabella d’Este: “ Le luminarie”). Nel 2009 inizia il periodo dei “libri sardi” con il romanzo “Soldamore“, con la Casa Editrice Arkadia di Cagliari, città che fa da sfondo alla storia narrata. Segue nel 2011 il romanzo “Dal primo alla zeta” (Arkadia edizioni).Con il romanzo biografico “L’istante magico – la storia di Giuseppe De Nittis”, del 2016 (Edizioni Elison Publishing- Lecce), scritto a quattro mani con la scrittrice Alice Guerrieri, ha vinto il concorso per la pubblicazione e-book indetto dalla stessa casa editrice.Nel maggio 2019 è uscito il romanzo storico “Il segreto dell’estofado de oro” (Palabanda edizioni – Ca) con cui torna alla narrativa di ambientazione sarda (L’Isola sotto il governo spagnolo tra la fine del ‘500 e gli inizi del ‘600). Prossimamente è in programma la nuova edizione della biografia romanzata di Fausta Cialente, “La triplice anima) il romanzo biografico del pittore impressionista G. De Nittis “L’istante magico” e successivamente anche la riedizione della biografia di Dino Buzzati, (“La grande torre), oltre ad una raccolta di racconti, ancora inedita.

Christian Mascheroni: nato a Como nel 1974, lavora nel campo della cultura e della comunicazione da oltre venticinque anni. Come narratore e storyteller, ha collaborato per anni alla rivista CAMPUS e ha pubblicato cinque romanzi. Fra gli ultimi suoi lavori il romanzo memoir Non avere paura dei libri (Hacca edizioni). Dal 2000 lavora come autore televisivo per numerosi programmi, scrivendo e collaborando con Mediaset, Sky, Mtv.