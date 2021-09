Expo Dubai: Di Maio, opportunità formidabile per l’Italia

(ANSA) – ROMA, 15 SET – "EXPO Dubai è un’opportunità formidabile per l’Italia. Oltre 190 Paesi presenteranno all’Esposizione Universale modelli di integrazione tra conoscenze e tra competenze ed esperienze, per generare valore sociale, economico e culturale". Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio partecipando all’evento di presentazione della partecipazione di Fs a Expo Dubai. "Il progetto di partecipazione dell’Italia, dal titolo "La Bellezza unisce le Persone", racconta attraverso soluzioni tecnologiche innovative l’identità del nostro Paese e la capacità italiana di combinare competenze, talenti e culture, e di integrare territori e città in ecosistemi di imprese, università, arte, scienza e natura", ha detto il ministro, aggiungendo che "insieme a "Sostenibilità" e "Opportunità", la "Mobilità" sarà uno dei temi trasversali all’intera Esposizione Universale, a testimonianza della necessità di incrementare e migliorare sul piano globale le connessioni fisiche e digitali tra luoghi e persone, in modo rapido, sostenibile e inclusivo. Grazie anche alla partnership tra Ferrovie dello Stato e Padiglione Italia, potremo promuovere a Expo Dubai il modello italiano di mobilità sostenibile ed integrata, sempre più indispensabile per generare sviluppo, inclusione sociale e attrattività nei nostri territori". (ANSA).