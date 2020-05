Expo Dubai: ‘occasione di rilancio del Paese’

(ANSA) – ROMA, 05 MAG – L’Italia prosegue il suo percorso verso l’Esposizione Universale di Dubai, rinviata al prossimo il 1 Ottobre 2021 come indicato ieri dal Bureau International des Expositions, l’organismo inter-governativo che organizza le Esposizioni Universali. Decine di partner e sponsor del Padiglione Italia oltre ai rappresentanti del sistema delle Nazioni Unite hanno voluto confermare il senso della loro presenza all’Expo nella città emiratina con video messaggi al Commissariato per la Partecipazione del nostro Paese ora pubblicati sul sito www.italyexpo2020.it e sui canali social. "L’Expo di Dubai – dicono responsabili di aziende, associazioni attive sui temi della sostenibilità e dell’agroalimentare, istituzioni accademiche, scientifiche e culturali – rappresenta una occasione imperdibile di rilancio per l’economia del Paese oltre che dell’immagine dell’Italia sulla scena globale." Nel video di sintesi degli interventi in Italiano e Inglese diffuso dal Commissariato Italiano si evidenzia anche come "Dubai diventerà un’agorà planetaria che permetterà a tutti di riunirci attorno alle grandi sfide del presente e del futuro e tirar fuori il meglio di noi". "Noi non ci fermiamo – dichiarano – proseguiamo il nostro percorso verso l’Expo con fiducia e determinazione". (ANSA).