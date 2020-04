Fase 2: Zaia,non escludo altre ordinanze

(ANSA) – VENEZIA, 28 APR – "Non escludo altre ordinanze": lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia, precisando che quelle già firmate in Veneto "non saranno revocate". Quanto fatto "non è un atto sovversivo. Ormai abbiamo capito che i problemi di questo Paese sono il Veneto. Non ho bisogno di visibilità, non ho voglia di fare scalate nazionali; lasciateci lavorare in pace". "Non posso accettare che si dica che i veneti sono irresponsabili, sono persone per bene" ha poi aggiunto il governatore, replicando alle critiche legate alle aperture concesse dalle sue ordinanze.