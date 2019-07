Roberto Felleca e Ninni Corda ripartono dal Foggia, Massimo Nicastro dal Rimini

In Puglia per risollevare le sorti della squadra che fu allenata da Zdenek Zeman con il trio d’attacco delle meraviglie composto da Roberto Rambaudi, Giuseppe Signori e Francesco Baiano. L’ex proprietario del Como Roberto Felleca (nella foto) da oggi ha assunto la guida del Foggia, che ripartirà dalla serie D dopo una serie di problematiche societarie. La squadra gli è stata assegnata dal sindaco Franco Landella. Un po’ la stessa storia vissuta due estati fa sulle rive del Lario. In questa nuova avventura Felleca avrà al suo fianco Ninni Corda, che della squadra lariana fino a poche settimane fa è stato direttore generale. Gli stessi Felleca e Corda fino a pochi giorni fa erano dati come molto vicini alla Lucchese, poi la svolta, con la decisione di puntare sui “satanelli”, in una piazza tradizionalmente molto calda. Con i due ex lariani non ci sarà Massimo Nicastro, che ha invece scelto di essere operativo nel Rimini, in una realtà che, come ha dichiarato, sente vicina alla “sua” Miami. Felleca a Foggia ha creato una cordata con a fianco una serie di imprenditori locali che hanno deciso di investire per il rilancio del glorioso club rossonero.