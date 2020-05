Femminicidio in Sardegna, 40 coltellate

(ANSA) – CAGLIARI, 06 MAG – Si è scagliato sulla moglie con ferocia e violenza, l’ha pugnalata almeno quaranta volte, mentre lei tentava di fuggire e proteggersi. Poi si è accoltellato varie volte al petto, tentando di uccidersi. È ricoverato nel reparto di cardiochirurgia del Brotzu, Giovanni Murtas, il falegname disoccupato di 57 anni che ieri pomeriggio ha ucciso la moglie Marisa Pireddu, di 51 anni, dopo una lite nella loro abitazione in via Turati a Serramanna nel sud della Sardegna. L’uomo è stato operato nella notte a causa delle gravi ferite che si è procurato al cuore e ai polmoni. Le sue condizioni sono gravi ed è ancora in pericolo di vita e in prognosi riservata. Nelle prossime ore sarà formalizzato l’arresto per omicidio.