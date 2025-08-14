Ferragosto sul Lario: sole, caldo e quattro idee tra città e lago

Weekend di bel tempo annunciato: ecco una selezione di eventi per vivere Como e il Lago di Como.

Il meteo promette sole e temperature alte per tutto il fine settimana. Oltre alla consueta guida alle gite sul lago, ecco quattro spunti da mettere in agenda.

Un percorso rapido tra arte, letteratura, storia e spettacolo. Dalla città alle sponde del Lario, con appuntamenti adatti a pubblici diversi.

Arte e parole: Miniartextil e Zelbio Cult

Miniartextil 2025 inaugura venerdì 8 agosto alle 18 e ruota attorno al tema “Eterno desiderio”. La rassegna invita a leggere il desiderio come energia creativa che genera bellezza, relazione e forma.

A Zelbio Cult, Rosa Matteucci presenta “Cartagloria” (Adelphi). Un memoir che attraversa l’India dei santoni e i Pirenei di Bernadette, tra ironia, fede e ricerca di sé.

Panorami e palchi: Castel Baradello e Palco Galleggiante

Il Castel Baradello, baluardo nel Parco Spina Verde, fu eretto da Federico Barbarossa su antiche fortificazioni. Dalla torre si domina Como e il primo bacino del lago, tra mura intrise di storie e leggende.

Il Palco Galleggiante 2025 propone venti spettacoli in sette location, con Malgrate, Gravedona ed Uniti (Palazzo Gallio) e Cernobbio tra le novità. Coinvolti sei comuni, una comunità montana, la Camera di Commercio e l’Autorità di Bacino, con appuntamenti raddoppiati rispetto all’anno precedente.