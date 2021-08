Festival del cinema russo a Villa Olmo

Grazie alla preziosa collaborazione tra il Comune di Como e Malerba Charity Trust Onlus, parte da Como e dalla splendida cornice di Villa Olmo la quarta edizione del Premio Felix – Festival del Cinema Russo. Partirà sabato 4 settembre nella incantevole cornice di Villa Olmo toccando poi luoghi ricchi di fascino: dai Giardini Estensi di Varese, Vedano al Lambro, la Biblioteca Ambrosiana e il Cinema Anteo di Milano, per culminare nella serata del 16 settembre, nel cuore di Milano, in Piazza Duomo, nello storico AriAnteo, di Palazzo Reale. Nella serata di Gala, una proiezione importante fuori concorso con ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura. Durante la serata la Giuria 2021 assegnerà i Premi dell’edizione 2021.

Il Festival è promosso dall’Associazione culturale Felix – cinema, moda, design Italia – Russia, è patrocinato dall’Ambasciata Russa, dalla Regione Lombardia. Iniziativa realizzata con il contributo e il patrocinio della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura, con il contributo della Fondazione “Russkiy Mir”, in collaborazione con l’Associazione culturale “Adrenalina culturale”.

Il Prestigioso Premio per sottolineare ancora una volta il connubio tra Arte e Cinema sceglie come manifesto simbolo dell’Edizione 2021, un’opera inedita dell’artista Marco G, che dichiara: “È uno spazio siderale. Una luce bianca, fredda, quasi metallica per la sua purezza, come energia, forza, assoluta. Blu intenso che si perde nel buio infinito dello spazio. Zone di blu più luminose come decantato terrestre, portano la vita. Sfumature di verde delle profondità marine o il riflesso di alcuni laghi di montagna o il ghiaccio antartico. I due segni neri, posti all’estremità, rappresentano l’intuizione del Genio verso l’Eternità.”

Il Premio Felix propone una selezione di 8 film e 7 documentari contemporanei molto diversi tra loro, irriverenti, ironici o drammatici, ma legati da un importante fil rouge: una morale positiva e la speranza che ne deriva. “In questa nuova imperdibile rassegna – dichiara Rossella Bezzecchi, promotrice culturale tra la Russia e l’Italia – vorremmo dare la possibilità di riflettere attraverso pellicole che raccontano storie di vita e documentari che ci mostrano aspetti importanti della cultura, dell’artigianato e del design russo.”



Questo il programma completo della IV edizione del Premio Felix:

4 settembre ore 15.00 Villa Olmo, Via Simone Cantoni, 1, Como

7 settembre ore 20.30 Giardini Estensi, Via Luigi Sacco, 5, Varese

8 settembre ore 19.00 Via Italia, 13, Vedano al Lambro

9 settembre ore 20.30 Giardini Estensi, Via Luigi Sacco, 5, Varese

13 settembre ore 18.00 Biblioteca Ambrosiana, piazza Pio XI, 2, Milano

14 settembre ore 13.00 – 22.00 Cinema Anteo, piazza XXV Aprile, 8, Milano

15 settembre ore 13.00 – 22.00 Cinema Anteo, piazza XXV Aprile, 8, Milano

16 settembre ore 18.30 AriAnteo Palazzo Reale, piazza Duomo, 12, Milano