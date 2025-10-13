Fidati, è meglio se non sai chi produce il Caffè dell’Esselunga | Ti sentiresti stupido: è famosissimo e costa la metà della metà

Tutti pazzi per Esselunga: file interminabili per acquistare questo prodotto, costa poco e viene prodotto da marchi noti.

Tra i supermercati più scelti dai consumatori, Esselunga è in grado di stupire tutti ogni giorno, grazie alle sue offerte e prodotti di qualità.

Fare la spesa è diventato un vero e proprio salasso per milioni di famiglie italiane. L’aumento dei costi delle materie prime ha colpito duramente i supermercati, i quali sono costretti ad alzare i prezzi sugli scaffali.

Molti consumatori hanno preferito scegliere i discount per cercare di contenere le spese, anche a costo di rinunciare, a volte, alla qualità. Tuttavia, c’è una catena di supermercati che continua a sorprendere grazie al perfetto equilibrio tra prezzo e qualità dei prodotti.

Parliamo di Esselunga che, grazie alle sue promozioni mirate e offerte quotidiane, è riuscito ad attrarre sempre più consumatori. Oggi, in particolare, parleremo di uno dei suoi prodotti di punta, che ha conquistato sempre più clienti.

Va a ruba ogni giorno: questo prodotto è già scomparso dagli scaffali

Il protagonista di oggi è il caffè a marchio Esselunga, spesso sottovalutato solo perché non porta un nome noto. In realtà, è proprio qui che molti consumatori si sbagliano: il fatto che un prodotto non sia firmato da un brand riconosciuto, non significa che questi sia di bassa qualità. Anzi, in questo caso è esattamente il contrario.

In pochi sanno che dietro il caffè di Esselunga, si celano aziende storiche italiane, tra le più famose nella produzione di caffè. Queste collaborazioni permettono di portare sugli scaffali un prodotto eccellente, ma ad un prezzo molto più contenuto rispetto ai suoi concorrenti noti. Si tratta di veri e propri prodotti realizzati con tecniche simili e utilizzando prodotti quasi identici, ma venduti con un altro marchio.

Chi è il produttore del caffè a marchio Esselunga

Siamo giunti al momento della verità: chi c’è dietro la produzione del caffè Esselunga? Di seguito, mostreremo un elenco dettagliato che sicuramente ti lascerà senza parole.

Bar Esselunga Caffè espresso: prodotto da Caffè Do Brasil (Kimbo);

prodotto da Caffè Do Brasil (Kimbo); Pueblo 100% Caffè arabica Esselunga: prodotto da Pellini;

prodotto da Pellini; Pueblo Caffè gusto classico Esselunga: prodotto da Pellini;

prodotto da Pellini; Caffè Biologico Esselunga: prodotto da Pellini;

prodotto da Pellini; Esselunga Caffè top 100% arabica: prodotto da Caffè Vergnano;

prodotto da Caffè Vergnano; Esselunga Caffè Crema e Aroma: prodotto da Caffè Do Brasil (Kimbo);

prodotto da Caffè Do Brasil (Kimbo); Caffè Esselunga in cialde: prodotto da Caffè Vergnano;

prodotto da Caffè Vergnano; Fidel Caffè di Esselunga: prodotto da P.C EDA S.p.a.

La prossima volta che fai la spesa, prima di passare avanti e preferire marchi noti, ricordati che spesso la vera qualità si nasconde proprio dietro le etichette.