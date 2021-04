Finale scudetto: Briantea sconfitta dopo un supplementare

Un confronto in cui la Briantea84 ha più volte avuto l’opportunità di chiudere la partita e tornare a casa con la vittoria, con vantaggi che non sono stati sfruttati e una serie di errori in azioni sulla carta facili.

E così alla fine sono stati i padroni di casa del S. Stefano Avis, con il l’anzanese Davide Schiera, ad esultare. Gara 1 di finale scudetto del basket in carrozzina è stata infatti vinta dalla formazione marchigiana, dopo un tempo supplementare, per 61-60.

Non tutto è perduto per la compagine canturina, visto che si gioca al meglio dei tre incontri, ma nelle prossime uscite (il secondo match e l’eventuale “bella” saranno disputate sul campo amico di Meda) servirà un atteggiamento ben differente, con più concretezza e meno sbagli.

L’articolo completo sul Corriere di Como in edicola domenica 11 aprile