FINE DELLA CORSA – Addio X-Factor, cancellato per sempre da questi canali Sky | Ormai faceva pochissimi ascolti

X-Factor non sarà visibile su queste piattaforme, ma non sarà un male, anzi.

Nonostante le prime battute della nuova edizione di X-Factor stiano registrando un trend positivo sul lato social, il programma non verrà più trasmesso su alcuni canali illegali seguitissimi dai pirati informatici.

L’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, meglio note come AGCOM ha inferto un duro colpo ai servizi di IPTV illegali, anche noti come pezzotto, che trasmettevano il programma in maniera illegale.

Quest’azione ha portato all’oscuramento dell’IPTV pirata e di conseguenza, i canali Sky che trasmettevano il programma sono stati “cancellati” per sempre.

L’uso di questo strumento per il programma, le cui puntate sono state registrate in precedenza, segna un’importante evoluzione nella lotta del diritto d’autore.

Mai più Sky qui

Questa svolta è stata formalizzata con la determina 125/25/DDA dell’AGCOM, che per la prima volta ha esteso la protezione “per le vie brevi” della piattaforma Piracy Shield e a un programma di intrattenimento preregistrato.

Originariamente concepita per contrastare lo streaming illegale degli eventi sportivi in diretta, la piattaforma Piracy Shield opera con tempistiche di blocco rapidissime.

La fine di un’era illegale

Il cuore della determina AGCOM risiede nella concessione di una copertura legale “dinamica” che spiana la strada a nuove funzioni di blocco ancora più veloci. Il provvedimento stabilisce infatti, che i provider devono procedere al blocco di ogni altro futuro dominio, sottodominio o indirizzo IP che tenti si trasmettere illegalmente il programma.

In sostanza, anche se il primo blocco ha richiesto circa 24 ore, la determina fornisce a Sky la base giuridica per utilizzare la velocità operativa di Piracy Shield per i futuri blocchi. Ciò vuol dire che qualsiasi tentativo di ritrasmettere illegalmente il programma o altri contenuti protetti da Sky sarà affrontato in modo quasi istantaneo, rendendo l’offerta di canali Sky sul “pezzotto” molto più rischiosa e inaffidabile. Sebbene il pezzotto non abbia più i numeri del passato (sul web si vocifera di pochissimi ascolti intermittenti) a causa di queste sanzioni, questa botta all’illegalità potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso della pirateria. E forse chissà, i veri appassionati di X-Factor potranno approfittare per fare un abbonamento legale per continuare ad usufruire del servizio.