Forum di Confcommercio a Cernobbio: sabato aprirà i lavori Matteo Salvini

Scenario internazionale, bilanci e prospettive a vent’anni dalla nascita dell’euro, banche e credito tra tradizione e innovazione: questi i principali temi al centro della ventesima edizione del Forum “I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000” organizzato da Confcommercio, in collaborazione con Ambrosetti, che si svolgerà venerdì e sabato a Cernobbio a Villa d’Este.

Il Forum inizierà con la conferenza stampa del Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in cui verrà presentata un’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio su come è cambiata l’economia europea in 20 anni di euro.

Tra i partecipanti di venerdì 22 marzo: Susanna Camusso (responsabile politiche per l’internazionalizzazione Cgil), Paola De Micheli (membro della Commissione Bilancio, Camera dei Deputati), Anna Maria Furlan (segretario generale Cisl), Tommaso Nannicini (Commissione Lavoro Senato), Alec Ross (già senior advisor per l’innovazione nell’amministrazione Obama), Massimo Rostagno (direttore generale politica monetaria Bce), Giulio Tremonti (professore di Economia, Università di Pavia), Vincenzo Visco (presidente Nens).

Sabato i lavori saranno aperti dal vicepresidente del consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Poi interverranno Alberto Bagnai (presidente Commissione Finanze e Tesoro Senato), Carmelo Barbagallo (segretario generale Uil), Stefano Barrese (responsabile della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo), Vladimiro Giacchè (presidente Cer), Giovanni Sabatini (direttore generale Abi).