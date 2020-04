Frontalieri, Orsenigo: “Al lavoro con il governo per la riapertura dei valichi minori”

“Assieme al senatore Alessandro Alfieri, che ha portato la questione all’attenzione del Governo, fin dal verificarsi del problema stiamo lavorando per risolvere la questione delle code che i nostri frontalieri si trovano ad affrontare ogni mattina al confine con la Svizzera”, lo fanno sapere Angelo Orsenigo e Samuele Astuti, consiglieri regionali del Pd e componenti della Commissione speciale rapporti tra Lombardia e Confederazione elvetica.



“Siamo perfettamente a conoscenza della situazione e abbiamo sempre manifestato attenzione ai problemi del vicino Stato svizzero. D’altra parte, siamo anche, come al solito, vicini ai nostri frontalieri, in questo particolare momento, ed esprimiamo loro solidarietà per le numerose difficoltà che devono superare. Per questo il senatore Alfieri si sta occupando di sbloccare l’impasse che si è creato con l’emergenza Covid-19 che di fatto ha spinto il Canton Ticino a chiudere i valichi secondari”, aggiungono i due consiglieri Pd.



“Poiché una medesima azione è stata intrapresa, in queste ore, anche dall’Ufficio di presidenza del consiglio regionale, vogliamo affiancare un ulteriore passaggio: già oggi abbiamo inviato al presidente Mura una richiesta di convocazione urgente della Commissione speciale per poter dibattere il tema e trovare un modo concreto per attivarsi nel più breve tempo possibile”, concludono Orsenigo e Astuti.