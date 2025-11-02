Frutto: “questo è calorico, non dovete toccarlo” | Vi state sbagliando di grosso: è uno spuntino perfetto anche se siete a dieta

Ci sono alcuni frutti che vengono esclusi dalla dieta perché considerati calorici: uno di questi è in realtà un toccasana per l’organismo.

Ogni volta che parliamo di sana alimentazione ci viene consigliato di consumare tanta verdura, ma anche tanta frutta. Parliamo anche di tre porzioni al giorno, magari a colazione e per i due spuntini giornalieri.

Allo stesso tempo però ci danno anche consigli su quale frutta o verdura mangiare. Alcuni frutti infatti vengono cancellati dalla lista di quelli da mangiare perché considerati calorici.

Sono quei frutti che contengono una maggiore quantità di zuccheri. In questa lista troviamo anche un frutto escluso da molti perché considerato calorico. In realtà si tratta di un grave errore visto che mangiato in un certo modo non fa altro che apportare dei benefici al nostro organismo.

Un frutto proibito

Ogni periodo ha la sua frutta di stagione. Fresca, saporita e adatta ad ogni preparazione, la frutta di stagione è perfetta a dieta. Veniamo per esempio al periodo che va da inizio ottobre alla fine di novembre. Si tratta di un periodo in cui la frutta a disposizione è variegata ma per alcuni c’è un frutto di questi mesi che andrebbe evitato perché calorico e si tratta di un grave errore.

Nel dettaglio stiamo parlando del cachi, tanto amato quanto odiato. Questo frutto è infatti protagonista di opinioni contrastanti da diverso tempo. Per alcuni è troppo calorico ed andrebbe evitato, soprattutto a dieta. In realtà si tratta di un grave errore ed a dirlo è in realtà un esperto del settore.

La verità sul frutto tanto odiato

Il dottor Simone Gabrielli, biologo e nutrizionista, ha parlato dei cachi ai microfoni di cookist e chiarito che si possono mangiare tranquillamente. Questo frutto è ricco di vitamine, di sali minerali, di fibre ed anche di acqua. Se guardiamo alle calorie, queste non sono poche in quanto parliamo di 70 calorie ogni 100 grammi. Infine anche gli zuccheri sono considerevoli ma bilanciati dal contenuto di acqua e fibre. Queste rendono il cachi un frutto in grado di saziarti subito quindi ne basta mangiare uno solo per aver soddisfatto del tutto le proprie esigenze.

Come sempre quindi non dobbiamo escludere del tutto nessun alimento, ma solo consumare tutto con moderazione e in questa categoria rientra di diritto anche il cachi. In ogni caso, se siete a dieta chiedente sempre consiglio al vostro nutrizionista in modo da mangiare sempre tutto bilanciato ed evitare complicazioni.