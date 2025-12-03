Fughe del pavimento annerite, questo prodotto le sbianca all’istante: qualche spruzzo e il gioco è fatto | Ce l’hai in casa al 100%

Fughe del pavimento nere? C’è un prodotto che le sbianca al volo: pochi spruzzi e tornano come nuove, davvero subito.

Le fughe del pavimento sono il punto debole di qualsiasi casa: mentre le piastrelle restano lucide, quei solchi tra una mattonella e l’altra diventano grigi, giallastri o addirittura neri. Non basta passare il mocio: lo sporco si incastra lì dentro e, con il tempo, il pavimento sembra vecchio anche se lo pulisci ogni giorno.

In cucina si sommano unto, residui di cibo e vapori, in bagno arrivano muffa e umidità, e il risultato è sempre lo stesso: fughe rovinate e antiestetiche. A quel punto molti pensano subito a prodotti chimici aggressivi o addirittura a rifare le fughe, convinti che non ci sia rimedio rapido. In realtà, come spiega Svai, c’è una soluzione molto più semplice, economica e quasi sicuramente già presente in dispensa.

Basta preparare una piccola miscela, armarsi di spazzolino e dedicare qualche minuto alle zone più rovinate: il contrasto tra “prima” e “dopo” è immediato, soprattutto su pavimenti di cucina e bagno dove lo sporco si nota di più.

Il prodotto “magico” che hai già in casa: il bicarbonato di sodio

Il protagonista del trucco è il bicarbonato di sodio, indicato da Svai come prima soluzione per sbiancare le fughe. Si prende un po’ di bicarbonato, si mescola con acqua calda fino a ottenere una pasta densa e la si applica direttamente sulle fughe annerite con uno spazzolino a setole rigide. Dopo aver lasciato agire per una mezz’ora, basta passare uno straccio umido: il bianco originale torna visibile e il pavimento sembra appena posato.

Lo stesso metodo funziona sia sul pavimento sia sulle piastrelle verticali della cucina, spesso macchiate da vapori e schizzi di cottura. Per chi vuole qualcosa di ancora più rapido, Svai suggerisce anche uno spruzzo di acqua tiepida e aceto sulle fughe, da lasciare agire e poi rimuovere con un panno vecchio: il potere sgrassante e igienizzante dei due ingredienti aiuta a sciogliere lo sporco più fresco senza ricorrere subito a detersivi pesanti.

Muffa e ingiallimenti ostinati: come rinforzare l’effetto sbiancante

In bagno, dove condensa e vapore sono all’ordine del giorno, le fughe possono diventare il regno della muffa scura. Anche qui la base resta il bicarbonato, ma Svai consiglia di affiancarlo all’acqua ossigenata a 10 volumi: si passa quest’ultima con lo spazzolino, poi si aggiunge un po’ di polvere di bicarbonato e si strofina delicatamente. L’azione combinata dei due prodotti rende più facile staccare lo strato nero che si è formato nel tempo.

Il segreto, in tutti i casi, è non esagerare con la forza e fare sempre una prova in un angolo nascosto, soprattutto su materiali delicati. Ma il concetto resta: prima di riempire il carrello di sbiancanti chimici, vale la pena sfruttare quello che hai già in casa. Con un po’ di bicarbonato di sodio, qualche spruzzo mirato e pochi minuti di pazienza, le fughe smettono di essere il punto debole del pavimento e tornano a incorniciare le piastrelle con un bianco pulito, senza odori forti e senza spendere una fortuna.