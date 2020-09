Gallera: «Anche oggi la Lombardia ha superato i 20mila tamponi»

«Anche oggi la Lombardia ha superato i 20mila tamponi realizzati – ha commentato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera – stiamo cercando e scovando il virus sul territorio con il monitoraggio, le segnalazioni e attraverso il cosiddetto contact tracing. Un virus che, nel 90% dei casi, si nasconde pericolosamente dietro l’asintomaticità».

Dal 19 agosto ad oggi, ha aggiunto Gallera, «abbiamo effettuato 31.316 tamponi negli aeroporti lombardi a cittadini che rientravano da Grecia, Spagna, Croazia e Malta: 23.729 a Malpensa, 1.994 a Linate e 5.593 nella struttura drive through allestita alla Fiera di Bergamo per i passeggeri provenienti dallo scalo di Orio al Serio».

A Malpensa, «dopo un rallentamento nella refertazione degli esiti per la mole di tamponi eseguiti e un problema riscontrato nel laboratorio di riferimento – ha spiegato sempre Gallera – sono state adottate misure specifiche di rafforzamento delle procedure e la situazione è ora sostanzialmente risolta».