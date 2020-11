Gare interne, lo scarso feeling del Como. Lunedì è in arrivo il Piacenza

Il Como, dopo il pari interno con l’Olbia, lunedì prossimo è atteso dal posticipo televisivo del Sinigaglia con il Piacenza (ore 21). I lariani in classifica hanno raggiunto a quota 20 la Pro Sesto. In testa, a 26, la Pro Vercelli, pure in campo ieri: i piemontesi hanno vinto 2-1 sul campo della Pergolettese e ora conducono il girone A con una lunghezza di vantaggio sul Renate.

La classifica: Pro Vercelli 26 punti, Renate 25, Carrarese 22, Lecco 21, Como e Pro Sesto 20, Juventus Under 23 19, AlbinoLeffe e Pro Patria 18, Grosseto e Alessandria 17, Pontedera 16, Novara 14, Livorno e Giana Erminio 13, Pergolettese 12, Olbia, Pistoiese e Piacenza 9, Lucchese 3

Como e Olbia hanno pareggiato 2-2, con gli azzurri che hanno confermato il loro non grande feeling di questa prima parte di stagione con le partite giocate sul campo in teoria amico. Nei sei match interni sono infatti arrivati due pari e altrettante vittorie e sconfitte. Uno dei due successi, peraltro, è giunto sul campo neutro di Meda con la Pistoiese.

Ieri, inutile negarlo, c’erano molte aspettative per la gara dei lariani – schierati con la terza maglia, quella nero-gialla – visto che la truppa di Marco Banchini era reduce da due successi e pareva sempre più lanciata verso la parte alta della classifica. Di fronte, oltretutto, c’era la terzultima. Invece ne è uscito un match caratterizzato da errori individuali, da una condizione non buona che i padroni di casa hanno pagato e dalla ferrea volontà degli ospiti di tornare in Sardegna con un punto.

Un Como che ha fatto e disfatto, tutto da solo. Ospiti in vantaggio con una autorete di Edoardo Bovolon al 15’, con i lariani che hanno ribaltato la situazione con Giovanni Terrani al 25’′ e Alessio Iovine al 39’. Daniele Ragatzu su rigore al 47’′ ha però impattato il match in una circostanza che ha segnato la sfida degli azzurri, con l’inutile fallo di un indeciso Derek Agyakwa che, come se non bastasse, nella circostanza si è pure fatto espellere.

Lariani “attapirati” negli spogliatoi, ma con il pensiero alla gara di Renate di inizio stagione, vinta nella stessa situazione. Invece l’azione più clamorosa è stata per gli ospiti, con un nuovo rigore per l’Olbia concesso dall’arbitro Catanoso: Davide Facchin ha intuito la conclusione di Kind Udoh e ha evitato ai suoi quella che sarebbe stata una clamorosa sconfitta interna.