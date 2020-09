Giorgio Fontana presenta il suo romanzo edito da Sellerio a Merone

Stasera alle 21 presso la Biblioteca Comunale di Merone, in via Isacco 1, Giorgio Fontana presenta Prima di noi. Conversa con l’autore Renato Salvalaggio. Il libro, un romanzo storico e corale e un ampio affresco di storia italiana del Novecento e del primo scorcio del nuovo secolo, è edito da Sellerio ed è la storia romanzata della famiglia di Fontana dalla prima guerra mondiale a oggi. Quattro generazioni che si spostano dal Friuli rurale alla Lombardia di oggi. Giorgio Fontana è nato a Saronno nel 1981 e vive a Milano. Con Sellerio ha pubblicato Per legge superiore (2011), Morte di un uomo felice (Premio Campiello 2014), Un solo paradiso (2016) e Prima di noi (2020). È sceneggiatore per Topolino, collabora con diverse testate e insegna scrittura. L’incontro ha il patrocinio della libreria di Via Volta di Erba ed è a ingresso libero.