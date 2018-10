Giornate d’autunno del Fai: sette aperture straordinarie in provincia di Como

Sono sette, in provincia di Como, le aperture speciali proposte dal Fondo per l’Ambiente Italiano (Fai) in occasione delle Giornate Fai d’autunno, in programma sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018.

Le iniziative comasche sono:

a Bulgarograsso, Restituire l’acqua all’ambiente: Alto Lura S.R.L., in via Toti 4 (apertura: domenica, dalle 10 alle 16.30, ultimo ingresso alle 16);

a Inverigo, Acqua che crea: l’orrido e le sorgenti pietrificanti, in via Monte Barro 1 (apertura: domenica, dalle 10 alle 16.30, ultimo ingresso alle 16);

a Merone, Cavo Diotti – La diga più antica D’Italia, in via Appiani, 13 (apertura: domenica, dalle 10 alle 16.30, ultimo ingresso alle 16);

a Pianello del Lario, Museo della Barca Lariana – Un sogno galleggiante, in via Regina 1268 (apertura: sabato, dalle 10 alle 16.30, ultimo ingresso alle 16; le conferenze presso il Museo della Barca Lariana dedicate agli iscritti del Fai sono su prenotazione);

a Tremezzina, Villa del Balbianello, in via Comoedia 5 (apertura: sabato e domenica, dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 16:30, ultima visita agli interni 16.30, ultimo ingresso al parco 17.15; gli interni della villa sono visitabili solo per gli iscritti al Fai; possibilità di iscriversi in loco);

a Tremezzina, Torre del Soccorso Detta del Barbarossa, lungo la statale Regina (apertura: sabato e domenica, dalle 10 alle 17);

a Valsolda, Villa Fogazzaro Roi, in via Antonio Fogazzaro 14 (apertura: sabato e domenica, dalle 10 alle 18; visita guidata obbligatoria, partenza delle visite dalle 11 alle 16,30; iniziative speciali: visita guidata speciale con lettura dei brani selezionati dal romanzo Piccolo Mondo Antico).