Giro di Lombardia, auto invade il percorso di gara e taglia la strada a Schachmann: per il tedesco frattura della clavicola destra

Il Giro di Lombardia terminato a Como già aveva avuto momenti di paura per la brutta caduta di Remco Evenepoel nella discesa verso Nesso. Nel finale un episodio che pure poteva avere gravi conseguenze. A Como, a poca distanza dall’arrivo, una donna è entrata con la sua auto sul percorso di gara ed ha tagliato la strada al tedesco Maximillian Schachmann, che è finito contro la vettura ed è caduto. Il corridore ha comunque raggiunto il traguardo ed è stato immediatamente soccorso dalla Croce Rossa: gli esami hanno rilevato la frattura della clavicola destra. “Non lo sapevo” è stato l’urlo della donna che in diretta hanno potuto sentire gli spettatori dei 185 Paesi collegati.

Conseguenze non gravi, dunque, per il tedesco che si è ritrovato in una situazione che in anni passati ha portato anche lutti nel ciclismo: un nome su tutti, il campione del mondo 1970 (e vincitore del “Lombardia” 1969 proprio a Como) Jean-Pierre Monseré, nel 1971 ha perso la vita con la maglia iridata, investito da una vettura che aveva invaso il percorso durante una kermesse in Belgio.