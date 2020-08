Giro di Lombardia, drammatico incidente a Remco Evenepoel. Frattura del bacino a contusione a un polmone

Paura al Giro di Lombardia per la drammatica caduta del belga Remco Evenepoel sulla discesa tra Pian del Tivano e Nesso. Il talento belga, uno dei favoriti per la vittoria finale, è stato immediatamente soccorso e portato all’Ospedale Sant’Anna. Il corridore 20enne, che non ha mai perso conoscenza, ha accusato la frattura del bacino a una contusione al polmone destro, oltre a varie contusioni. Evenepoel rimarrà ricoverato per altre 24 ore. La stagione dell’atleta della Deceuninck–Quick-Step potrebbe già essere finita, ma, per la dinamica dell’incidente (colpo secco contro un muretto e volo in un dirupo), poteva anche andare peggio