Giro di Lombardia, giovedì lo “speciale” in edicola con il nostro giornale: le informazioni di servizio e temi della gara

Uno “speciale” dedicato al Giro di Lombardia di Ferragosto in edicola giovedì mattina con il Corriere di Como. I temi agonistici saranno al centro dell’attenzione, al pari delle informazioni di servizio che riguardano la manifestazione. Le pagine quindi, si rivolgeranno sia agli appassionati, sia ai cittadini che vivono in città e sul percorso della corsa che dopo le 18 vivrà il suo epilogo in piazza Cavour.

Un ruolo di primo piano – e non potrebbe essere altrimenti – sarà dedicato alle decisioni prese legate all’emergenza per il Coronavirus.

Allo stesso tempo lo speciale affronterà anche i temi sportivi legati alla gara, che si annuncia spettacolare, visti i nomi importanti che hanno annunciato la loro presenza, a partire dal vincitore dello scorso anno, l’olandese Bauke Mollema, con il compagno di squadra Vincenzo Nibali, primo nel 2015 e nel 2017 sulle rive del Lario. Altri personaggi di spicco attesi al via, il giovane talento belga Remco Evenepoel (recente trionfatore del Giro di Polonia), gli italiani Giulio Ciccone, Fabio Aru e Alberto Bettiol, lo svizzero-danese Jakob Fuglsang e Richard Carapaz, sul gradino più alto del podio al Giro d’Italia 2019, in maglia rosa anche a Como in occasione della tappa scattata da Ivrea. Non mancheranno, infine, cenni storici, albo d’oro e curiosità.