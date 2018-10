Giro di Lombardia: ricognizione della parte comasca. Nibali al comando del gruppo

Un gruppo di “pro”, capitanato da Vincenzo Nibali, oggi ha provato la parte comasca del Giro di Lombardia, “classica” di ciclismo in programma sabato 13 ottobre. Anche in città, dove il percorso è cambiato per la chiusura della Valfresca per una frana, la presenza dei corridori non è passata inosservata. Nel test i ciclisti sono passati dal terribile Muro di Sormano (pendenza massima del 25%) e poi si sono concessi un attimo di relax in cima, come testimonia la foto pubblicata da Dario Cataldo su Instagram.