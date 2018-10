Giro d’Italia a Como il 26 maggio 2019. Il Comune approva la variazione di bilancio

Giro d’Italia 2019 a Como. La giunta comunale di Palazzo Cernezzi ha approvato una delibera di variazione di bilancio di 244mila euro per portare la “Corsa rosa” in città.

Di fatto era l’atto che mancava per sancire l’accordo definitivo con Rcs Sport, la società che cura il Giro, oltre al “Lombardia”, andato in scena nello scorso weekend con finale in piazza Cavour.

Arrivano conferme anche su quella che dovrebbe essere la tappa, anche se l’ufficialità arriverà il prossimo 31 ottobre, alla presentazione dell’evento a Milano. Domenica 26 maggio la frazione dovrebbe partire da Ivrea per terminare in città, comprendendo parte del finale del “Lombardia” stesso.

L’ultima volta di un arrivo del Giro d’Italia a Como risale al giugno 1987: vinse in volata Paolo Rosola. Maglia rosa era l’irlandese Stephen Roche.