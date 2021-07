Giro Donne: van der Breggen maglia rosa, Wiebes prima a Carugate

Sarà l’olandese Anna van der Breggen a partire da Colico domani mattina in maglia rosa per la tappa del Giro d’Italia Donne che passerà sulle strade attorno al lago. Una frazione, la sesta, disegnata tra le province di Como e di Lecco. Van der Breggen, del team Sd Works, precede nella classifica generale due compagne di squadra, la sudafricana Asleigh Moolman-Pasio (a 2’51’’) e l’altra olandese Demi Vollering (a 3’03’’). Migliore italiana, Erica Magnaldi, sesta (a 6’35’’).

Due le comasche in lizza, che domani vivranno l’emozione di gareggiare sulle strade di casa. Greta Marturano (Top Girls- Fassa Bortolo) è al 31° posto a 15’33’’ da van der Breggen; Alice Gasparini (Isolmant-Premac- Vittoria), è 107ª a 40’39’’. Tra le protagoniste più note, con la maglia di campionessa d’Italia, Elisa Longo Borghini.

Il Giro d’Italia Donne ha preso il via venerdì scorso con la cronometro a squadre da Fossano a Cuneo. La gara in questi giorni ha come teatro la Lombardia. Oggi si è svolta la frazione Milano-Carugate, domani la Colico-Colico, giovedì la Soprazocco di Gavardo-Puegnago del Garda (nel Bresciano). La quinta frazione, la Milano-Carugate (122 chilometri), ha visto il successo in volata dell’olandese Lorena Wiebes, nella foto, che in volata ha superato la danese Emma Cecilie Jorgensen e la connazionale Marianne Vos. Quest’ultima, considerata da molti la più grande ciclista della storia, ha nel mirino la tappa del Lago di Como e ne è considerata la favorita.

La marianese Greta Marturano

Con la maglia rossonera, la comasca Alice Gasparini

la fuoriclasse olandese Marianne Vos

La maglia rosa Anna van der Breggen