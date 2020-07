Giro d’Italia Under 23, il 3 settembre la tappa del Lago di Como

Appuntamento al prossimo 3 settembre per la tappa tutta lariana del Giro d’Italia Under 23. Nella presentazione ufficiale di ieri a Venezia, è stato ufficializzato il tracciato della corsa 2020.

La frazione attorno al Lago di Como è stata confermata. Nel progetto iniziale era stata programmata per il 12 giugno poi, come si sa, l’emergenza per il Coronavirus ha portato al ribaltamento di tutti i calendari. Con il ridisegno delle date il tutto è stato spostato al 3 settembre.

Il programma prevede partenza e arrivo a Colico con il tracciato disegnato esattamente sul Lario, senza alcuna deviazione, ad esempio sul Ghisallo, salita-mito per tutti i corridori e per le gare più importanti, a partire dal Giro di Lombardia.

Il Giro d’Italia Giovani Under 23 si disputa da sabato 29 agosto a sabato 5 settembre 2020, per otto tappe che toccheranno Marche, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.

Organizzazione a cura dalla Nuova Ciclistica Placci 2013, presieduta da Marco Selleri, in collaborazione con Communication Clinic di Marco Pavarini con la consulenza del commissario tecnico azzurro Davide Cassani, che a questa corsa tiene molto.

Tra gli annunciati protagonisti dell’edizione 2020 anche il comasco Alessandro Fancellu, nella foto, medaglia di bronzo ai Mondiali Juniores 2018 in Austria.

Il percorso è in gran parte confermato, a partire dalla partenza dalle Marche e da Urbino, fino alla conclusione ad Aprica, dopo tre tappe in Lombardia che prevedono il giro del Lago di Como con la Colico-Colico, l’impegnativa Lecco-Montespluga e il pirotecnico finale ad Aprica con la scalata del Mortirolo.

In mezzo, due frazioni che raggiungono e attraversano l’Emilia-Romagna (Gradara-Riccione e Riccione-Mordano) e due in Veneto: la quarta, da Bonferraro di Sorgà fino alla Lessinia, in particolare a Bolca; la quinta, da Marostica a Rosà, già sede di tappa nel 2019.