Gli Usa comprano 500 milioni dosi Pfizer da donare a mondo

(ANSA) – NEW YORK, 09 GIU – L’amministrazione Biden sta acquistando 500 milioni di dosi di vaccino Pfizer da donare al resto del mondo. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali il presidente Joe Biden annuncerà ufficialmente gli acquisti al G7. Secondo il New York Times, la Casa Bianca ha raggiunto un accordo con Pfizer e BioNtech per fornire 500 milioni di dosi di vaccino a circa 100 Paesi nei prossimi due anni. I primi 200 milioni di dosi saranno distribuiti quest’anno, gli altri 300 milioni nel 2022. (ANSA).