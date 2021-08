Grande panchina in Valle Intelvi, l’inaugurazione

Avrà il colore fucsia e verde petrolio: oggi a Centro Valle Intelvi, nella località “Bolla”, dopo quella di Civenna, viene inaugurata una nuova “big bench”, una grande panchina. La cerimonia alle 15.30 con gli amministratori, gli sponsor – non sono stati stanziati fondi pubblici – e gli appassionati di questo tipo di attrazione.

Sono infatti numerosi in Italia i “panchinisti itineranti”, al punto che sui social hanno annunciato di voler raggiungere presto la Valle Intelvi pure appassionati di altre regioni, anche non vicine, come Lazio, Friuli e Toscana.