Gratta e Vinci, telefonata inaspettata dal governo: ti ridiamo 9000€ di biglietto | Nessuna truffa è tutto vero

Tutti vorrebbero ricevere una telefonata in cui viene detto che ci spettano 9000 € di Gratta e Vinci: una possibilità che oggi è realtà.

Chi non sogna di diventare milionario da un giorno all’altro, magari per puro caso, grazie a quel biglietto grattato di fretta. E se da una parte è vero che può capitare di buttare via un tagliando vincente, dall’altra è decisamente più raro che qualcuno ci chiami per informarci che abbiamo 9000€ non riscossi. Raro, ma non impossibile.

Lo Stato non controlla quanti biglietti acquistiamo, né se perdiamo una vincita. Eppure, un monitoraggio più attento su questo gioco d’azzardo ridurrebbe molte dipendenze. D’altronde, le stime del 2024 raccontano di un’Italia sempre più giocatrice: vengono venduti ogni giorno circa 5,5 milioni di Gratta e Vinci, pari a 63 biglietti al secondo.

Una telefonata (quasi) impossibile

Al giorno d’oggi non si crede più a nulla. Il motivo? Ricevere una chiamata che promette soldi ormai fa lo stesso effetto di quelle sui presunti ‘bitcoin bloccati in un conto estero’: si sorride, si sospira e si chiude la chiamata. Negli ultimi anni le truffe telefoniche hanno assunto forme sempre più sofisticate – numeri falsi, voci artificiali, persino finti operatori di banche o della polizia – al punto che non ci fidiamo più nemmeno del citofono.

Eppure, in mezzo a questo mare di raggiri digitali, può capitare che una chiamata sia davvero autentica. Sì, proprio quella che annuncia una vincita importante, come quei 9.000€ rimasti dormienti su un biglietto del Gratta e Vinci dimenticato nel cassetto. Il paradosso è che oggi è più facile credere a un finto conto in criptovalute che a una fortuna vera.

Ma succede anche questo: una persona risponde per caso, scettica come tutti, e scopre che no, non è uno scherzo né una truffa. È solo una storia improbabile in un’epoca in cui diffidiamo perfino delle buone notizie.

“Hai vinto 10mila euro” (ma non lo sapeva)

Succede a Comiso, dove un uomo entra in tabaccheria, compra un Gratta e Vinci da 20€ e, con la solita curiosità distratta, gratta solo la parte che gli interessa. Pensa di aver vinto 1.000€, ringrazia e se ne va. Tutto normale, se non fosse che dietro quella patina argentata si nascondeva ben altro.

Il tabaccaio, più attento di lui, controlla meglio il biglietto e scopre che la cifra reale era dieci volte superiore: 10.000€. Così prende il telefono, chiama il cliente e gli comunica la notizia che nessuno si aspetta davvero di sentire. Nessuna truffa, nessuna finzione vocale, solo un colpo di fortuna autentico.

L’uomo è stato doppiamente fortunato: ha vinto e ha incontrato un tabaccaio onesto – anche se, a dirla tutta, con una vincita già registrata non avrebbe potuto fare altrimenti. Resta però una lezione utile: quando si acquistano Gratta e Vinci, vale sempre la pena controllare il biglietto con il barcode, anche se si è convinti del contrario. Non sia mai che l’occasione della vita finisca dritta nel cestino.