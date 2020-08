Gravina,Scarpa Oro a Immobile?Orgoglio calcio italiano

(ANSA) – ROMA, 01 AGO – La mancata convocazione di Cristiano Ronaldo per Juventus-Roma assegna automaticamente la Scarpa d’Oro 2019-’20 a Ciro Immobile, terzo italiano a riuscire nell’impresa dopo i campioni del mondo Luca Toni e Francesco, ultimo azzurro ad esserci imposto (nel 2007) come bomber più prolifico d’Europa. Immobile interrompe il dominio di Lionel Messi ì, che negli ultimi anni si era aggiudicato il riconoscimento a suon di reti. Ma che ne pensa il presidente della Figc Gabriele Gravina? "Dobbiamo essere orgogliosi, io sono molto contento per Ciro che è un ragazzo straordinario – dice Gravina nel corso di ‘Dribbling’ su RaiDue -. Ha fatto del lavoro il suo credo, si è formato in diverse categorie ed è uno che si dedica con grande passione al lavoro e alla preparazione.Conosco Immobile da diversi anni, e sono particolarmente felice per lui e per il calcio italiano". (ANSA).