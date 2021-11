Greta Marturano, conferma con la squadra Top Girls

Dopo la notizia dell’ingaggio di Valentina Basilico da parte della squadra BePink per la prossima stagione – con il passaggio della cabiatese dalla categoria Juniores a quella Elite – c’è un ulteriore aggiornamento sulle cicliste comasche nella categoria più importante.

È infatti di queste ore la conferma della marianese 23enne Greta Marturano da parte della squadra Top Girls-Fassa Bortolo. Sono in totale 6 le atlete impegnate nel 2021 con questo team che hanno prolungato l’accordo. Marturano avrà al suo fianco anche Cristina Tonetti, figlia dell’ex corridore Professionista di Solzago Gianluca Tonetti, che al Giro d’Italia del 1989 vestì la maglia blu di leader della classifica dell’Intergiro.

Greta Marturano (al centro nella foto) nel 2021 con la maglia Top Girls si è tra l’altro tolta la soddisfazione di vincere il Gran Premio di Corridonia, disputato nelle Marche.

C’è invece da attendere per conoscere il destino di Alice Gasparini, campionessa regionale a cronometro 2021, che nelle ultime stagioni ha corso con la compagine dell’ex Pro Giovanni Fidanza. Per la giovane di Bizzarone – festeggerà il 24° compleanno il prossimo 14 dicembre – è comunque attesa la conferma nella stessa formazione.

Si registra, però, anche un ritiro dalle competizione per una promessa del pedale lariano. Alessandra Grillo, classe 2001, nel 2021 era passata tra le Elite, una esperienza breve a causa di una brutta caduta. La marianese, che si è ripresa completamente, ha ricominciato ad allenarsi e ha bussato alla porta di varie squadre in vista della stagione 2022: dopo aver trovato porte chiuse e una serie di risposte non soddisfacenti ha scelto di appendere la bici al chiodo.