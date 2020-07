Hockey Como, settore giovanile di alto profilo per la stagione 2020-2021

L’impegno con la prima squadra, ma non soltanto. L’Hockey Como presenta i suoi ambiziosi piani anche per il settore giovanile in vista della nuova stagione.

La formazione principale sarà iscritta all’Italian hockey league, campionato che equivale alla serie B del calcio. L’inizio del torneo doveva essere alla fine di settembre, ma per le problematiche legate al Covid-19 c’è stato uno spostamento all’inizio di ottobre.

In attesa di sviluppi, la società ha illustrato il progetto per i suoi giovani.

«L’Hockey Como vuole diventare non solo un serbatoio di atleti ma anche una società formativa di persone che, attraverso la disciplina e consapevolezza del sacrificio sportivo, possano essere domani adulti responsabili» spiega il presidente del club Luca Ambrosoli.

Alla guida ci sarà coach Petr Malkov, confermato allenatore e direttore tecnico di tutte le squadre, al suo quarto anno sul Lario.

Nella prossima stagione la società cittadina si presenterà ai blocchi di partenza con i piccoli delle categorie Under 2009, 2010 e 2011 che saranno impegnati nei tornei promozionali regionali della Lombardia e del Canton Ticino.

L’Under 13, reduce dall’esperienza in terra canadese al torneo Pee-Wee 2020 e qualificata alle finali nazionali nella scorsa stagione, si presenterà al gran completo nel prossimo Campionato interregionale (Lombardia, Piemonte ed Aosta) con l’obiettivo di confermarsi ad alti livelli. Identico obiettivo e torneo per l’Under 15.

Una tra le novità più importanti è il ritorno della formazione Under 17, che affronterà l’impegnativo torneo nazionale grazie agli accordi presi con il nuovo head coach Mirko Bianchi e con la società del Torino Bulls. I due club hanno lo stesso obiettivo: formazione sportiva conciliata con gli impegni scolastici.

Una ulteriore alleanza è stata stretta con la società dei Gladiators Aosta. Ciò permetterà ai ragazzi più grandi – maschi e femmine – di partecipare al Campionato nazionale Under 19 ed all’Italian Hockey League Woman (serie A femminile).

«Per concludere riprenderemo da settembre il programma didattico “In pista nelle scuole” un’iniziativa importante con le scuole del territorio – ricorda ancora Luca Ambrosoli – Puntiamo a proseguire nella promozione di questo affascinante sport ed avvicinare ancora di più le giovani leve all’Hockey Como, senza dimenticare la nostra scuola con un mese di lezioni gratuite».

M.Mos.