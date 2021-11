I 95 anni dell’Aci di Como. I cardini: sicurezza e sport

Una serie di iniziative per celebrare i 95 anni dell’Aci di Como che culmineranno il giorno 26 con una cena di gala in città. Un ente che da sempre è impegnato su più fronti, a partire da quello della sicurezza stradale, e che allo stesso tempo è in prima linea nella promozione dell’automobilismo sportivo.

Sono stati numerosi i momenti in cui l’importante anniversario è stato celebrato a partire dal Rally Aci Como-Etv, che pure in questo 2021 ricordava un compleanno importante, la sua 40ª edizione. Proprio ieri, peraltro, AciSport ha approvato le validità delle gare della prossima stagione. Come anticipato dal nostro giornale, l’evento lariano è stato confermato nel Tricolore Wrc, che nel 2022 cambierà nome e diventerà “Cira” (Campionato italiano rally asfalto). Nella stessa serie entrano il “Modena” e il “Lana” (la corsa di Biella) ed escono “Alba” (promosso nell’Assoluto) e “Friuli”.

Sempre a livello sportivo, nel 2021 l’ente di viale Masia – capitanato da Enrico Gelpi – ha proposto la prova di regolarità dedicata alle energie alternativa (“EcoGreen Aci Como”) abbinata alla manifestazione di vetture classiche “Ruote nella storia”. L’attenzione alle auto vintage è del resto un richiamo alla storia di Aci stesso, che nel 1929 fu promotore con Villa d’Este dell’omonimo “Concorso d’Eleganza”, che ancora oggi è la più importante manifestazione mondiale del settore.

Sempre a livello di storia, una curiosità sportiva: tra i fondatori dell’ente, era il 1926, ci sarebbe stato – il condizionale è d’obbligo, visto che è in corso una ricerca sui documenti d’epoca – Alfredo Galli, il primo comasco ad aver partecipato alle Olimpiadi, nel 1920 ad Anversa, in Belgio, nella gara di tiro a segno.

Dal passato (lontano) al presente, con ulteriori eventi previsti per la prossima settimana. La giornata di martedì sarà consacrata alla sicurezza con l’iniziativa “Sara Safe Factor” con il pilota Andrea Montermini che incontrerà gli studenti delle scuole superiori cittadine per parlare di regole e Codice della Strada. Attenzione anche alla mobilità sostenibile per arrivare poi, alle 17.15, alla consueta “Giornata dell’automobilista” con la premiazione di veterani del volante, esponenti delle forze dell’ordine e neo-patentati.

Venerdì 19 è stato invece organizzata da Driver una gara di kart, che dovrebbe essere abbinata – si attende l’eventuale ufficializzazione – alle premiazioni dei soci sportivi vincitori dei campionati sociali 2019 e 2020. Un momento solitamente organizzato in marzo e saltato in questi due anni per il Covid.