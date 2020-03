I cittadini tra la paura e la scienza. Roberta Villa ospite questa sera del “Dariosauro” su Etv

Roberta Villa, medico e giornalista scientifico, sarà ospite questa sera al Dariosauro, settimanale di attualità in onda tutti i lunedì su Espansione Tv (tasto 19 del digitale terrestre) a partire dalle 21.20.

Dopo aver collaborato per più di vent’anni con le pagine di Salute, inserto del Corriere della Sera, Roberta Villa è attualmente assegnista di ricerca per l’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove collabora al progetto europeo Quest per la comunicazione della scienza in Europa.

I telespettatori potranno intervenire in diretta alla trasmissione condotta dal giornalista del Corriere di Como Dario Campione chiamando il numero 031.3300655 oppure inviando messaggi scritti e vocali su WhatsApp al numero 335.7084396.

Sui canali social è sempre attivo l’hashtag #dariosauro.