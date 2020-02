I “Promessi sposi” di Testori l’8 febbraio in scena a Chiasso

Sabato 8 febbraio alle ore 20.30 al Cinema Teatro di via Dante a Chiasso torna I Promessi Sposi alla prova, capolavoro del drammaturgo e scrittore lombardo Giovanni Testori. Prestigiosissima la regia firmata da Andrée Ruth Shammah per una produzione del Teatro Franco Parenti di Milano e della Fondazione Teatro della Toscana. In scena viene riproposto uno dei testi più noti di Giovanni Testori, a sua volta una rilettura de I promessi sposi che resta un caposaldo della letteratura italiana. In scena si muovono sei personaggi-cardine, messi di fronte alle loro scelte fondamentali, guidati liberamente da un maestro che cerca di indirizzarli nell’interpretazione del capolavoro di Manzoni.