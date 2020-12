I sindacati e l’accordo Italia-Svizzera: «Nuovo modello di dialogo»

Un accordo storico, propedeutico a una nuova stagione di intenso confronto tra le parti. Mirko Dolzadelli, responsabile nazionale della Cisl Frontalieri, esprime «piena soddisfazione, si apre un metodo nuovo di lavoro che vede il confronto con le organizzazioni sindacali e le comunità di frontiera, in particolare con il coinvolgimento dei Comuni. Si apre una nuovo periodo di confronto che coincide con una crisi economica senza precedenti per il Comasco». Per questo dice Dolzadelli «è necessario costruire nuovi strumenti di tutela non solo economico salariale ma a difesa del sistema occupazionale nel suo complesso. Non si cono solo aspetti fiscali in gioco e per questo ci aspettiamo un dialogo costruttivo con tutti gli enti territoriali, in primis con Regione Lombardia. L’iter parlamentare per l’approvazione dell’accordo non sarà breve, ma abbiamo chiesto entro la primavera l’apertura di un tavolo di confronto per definire lo statuto dei lavoratori frontalieri».

Secondo Andrea Puglia, sindacalista dell’Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese, nel nuovo accordo «si è riusciti a ratificare condizioni nettamente migliorative per i frontalieri e le comunità di frontiera, dando sollievo a migliaia di famiglie e creando prospettive migliori a chi entrerà a lavorare in Svizzera con l’innalzamento della franchigia fiscale a 10mila euro: notevole sconto sul reddito imponibile. La Svizzera continuerà ad attrarre lavoratori dall’Italia, nostro impegno sarà garantire salari in linea con le retribuzioni elvetiche: chi è assunto va pagato per quanto vale, non perché costa meno».