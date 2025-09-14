Il 20 settembre è il “giorno di paga” di Poste Italiane: hai diritto ai tuoi 1400 euro | Basta essere cittadino italiano

Da oggi Poste Italiane premia i risparmiatori: ecco come ottenere una bella sommetta entro il 20 settembre. Basta una firma ed è tutta tua.

Immagina di terminare le tue vacanze estive con il sorriso, sapendo che – nonostante le spese folli durante le ferie – ben presto potrai usufruire di un bel gruzzoletto extra.

Pensi sia fantascienza? E invece non lo è. Nei paragrafi che seguono, capirai come ottenere facilmente uno stipendio in più senza effettuare investimenti rischiosi.

E, per farlo, è necessario rispolverare il valore di Poste Italiane. Questo storico ente ha rappresentato un baluardo di fiducia per milioni di italiani in passato, e ancora oggi è un vero e proprio presidio finanziario, in grado di offrire strumenti di risparmio semplici, sicuri e garantiti dallo Stato.

Tra questi, è impossibile non menzionare i Buoni Fruttiferi Postali, solidi e convenienti.

Buoni Fruttiferi Postali: la nuova offerta

Nel 2025, i nuovi Buoni Fruttiferi Postali offrono un rendimento annuo decisamente faraonico: esso è stato fissato infatti al 6%, una soglia che non si vedeva ormai da molti anni. Questo tasso, disponibile su alcune tipologie di buoni a medio-lungo termine, rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole proteggere il proprio capitale dall’inflazione e, al contempo, desidera farlo crescere in modo costante.

Nessun costo di sottoscrizione o gestione, la tassazione è agevolata al 12,5% e si ha persino l’esenzione dall’imposta di successione. Inoltre, la liquidazione annuale del 20 settembre rappresenta un momento clou per i sottoscrittori, che possono decidere di ritirare il proprio denaro con tanto di interessi, oppure di reinvestire i capitali scaduti in nuove formule, magari persino più redditizie!

1.400 euro extra entro settembre 2026

Ed ecco un esempio pratico. Considerando il rendimento lordo del 6%, se decidi di investire 25.000 euro oggi maturerai 1.500 euro lordi in un anno, pari a quasi 1.400 euro netti. Si tratta di un obiettivo realistico, e che può essere facilmente raggiunto, se i vari membri della famiglia decidono di unire le forze.

Se invece hai una disponibilità più limitata, ad esempio 1.000 euro, calcola che in un anno potrai guadagnare passivamente ben 52,50 euro, e senza fare nulla. E se credi che non valga la pena di sottoscrivere un Buono Fruttifero Postale per le piccole somme, ti sbagli di grosso: sono strumenti accessibili e – meglio ancora – flessibili: puoi scegliere durate diverse, da 1 a 20 anni. Non corri alcun rischio di perdere il capitale investito, sai sempre quanto guadagni e quanto: piuttosto che lasciarli nel materasso, io un pensierino ce lo farei… E tu?